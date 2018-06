Céline Dion : Elle a fait craquer Pepe !

Décidément, l'alchimie entre Céline Dion et le beau danseur espagnol Pepe Munoz est toujours intacte un peu plus d'un an après leur rencontre et collaboration artistique. La chanteuse a partagé une photo d'eux sur les réseaux sociaux, dévoilant ainsi qu'elle l'a fait craquer...

On le pensait définitivement retiré de la scène afin de pleinement se consacrer à ses activités d'illustrateur de mode, lui qui avait même eu le privilège d'exposer ses oeuvres à Paris mais, finalement, Pepe Munoz a accepté de reprendre du service pour les beaux yeux de Céline Dion. Sur Twitter, la diva de 50 ans a posté une photo d'elle où elle pose avec le séduisant Pepe et a écrit en légende : "Plus que 3 jours avant le 1er spectacle de la tournée ! Un peu de danse aux répétitions... sur quelle chanson vous croyez ?" Cela signifie que Céline Dion a réussi à recruter l'Espagnol pour sa nouvelle tournée estivale qui doit débuter le 26 juin 2018 à Tokyo et qui passera notamment par Bangkok, Macao, Jakarta, Taipei ou encore Sydney, Melbourne, Auckland... Céline Dion, qui a été opérée avec succès après plusieurs mois sans pouvoir chanter, a récemment retrouvé la scène de Las Vegas et avait d'ailleurs reçu Pepe pour une danse. C'était visiblement un avant-goût de cette nouvelle tournée ! La star, qui doit bientôt sortir un nouveau disque en anglais - et a signé Ashes pour Deadpool 2 - partagera-t-elle à nouveau à un sensuel duo avec le beau gosse ? Thomas Montet

