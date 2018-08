Céline Dion : Elle s'éclate à toute allure en voiturette de golf

"Que se passe-t-il en coulisses ?", vous êtes vous peut-être déjà demandé lors d'un concert. Céline Dion donne à ses fans un élément de réponse. Après la scène, la superstar sillonne les allées des salles à toute allure, en voiturette de golf...

Vendredi 27 juillet, Céline Dion a donné à Sydney le coup d'envoi de la partie océanienne de sa tournée, Celine Dion Live 2018. La chanteuse de 50 ans s'est ensuite produit à Brisbane, Perth et Melbourne (où elle a reçu la visite de Katy Perry). Elle a publié sur Instagram une vidéo filmée dans les coulisses d'un de ces concerts.

Sur ce clip, Céline Dion apparaît à bord d'une voiturette de golf, conduite par un chauffeur. La maman de René-Charles et des jumeaux Nelson et Eddy est accompagnée d'un assistant et d'un garde du corps. Elle encourage le pilote de la voiturette à accélérer et salue et remercie les employés de sa tournée.