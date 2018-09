Céline Dion : "Emballée", elle change de tête alors qu'elle revient en studio

Voilà déjà cinq ans que les fans de Céline Dion attendent son nouveau disque en anglais, successeur de Loved Me Back to Life. Ils ne devraient plus attendre encore trop longtemps car la diva de 50 ans est retournée en studio enregistrer d'autres chansons.

Sur son compte Instagram – qui a été très scruté lors de sa récente tournée en Asie et en Océanie – suivi par 2,6 millions d'abonnés, Céline Dion a posté ce jeudi 20 septembre 2018 deux photos d'elle dans un studio d'enregistrement. "De retour en studio... et emballée d'enregistrer des nouvelles chansons ! – Céline xx...", a-t-elle écrit en légende. L'interprète d'Encore un soir apparaît rayonnante et très souriante, ravie de pouvoir poser sa voix sur de nouveaux titres, elle qui a fort bien récupéré après une intervention chirurgicale pour soigner un trouble de l'oreille moyenne. Surtout, on a pu voir que la star avait encore changé de tête, optant une frange bouffante et des cheveux de plus en plus longs.

Céline Dion, qui a touché le pactole avec sa dernière tournée et ainsi gonflé un peu plus encore sa fortune, travaille sur son nouveau disque depuis plus d'un an désormais. Elle avait même dévoilé en 2016 le single Recovering, assez peu exploité, et rien n'indique qu'il sera sur ce disque. Peut-être y trouvera-t-on en revanche Ashes, son titre enregistré pour la bande originale de Deadpool 2.

Thomas Montet