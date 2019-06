Céline Dion en larmes avec ses fils sur scène pour son dernier show à Vegas

"J'ai dû manquer quelque chose ou mal comprendre... parce que ça fait maintenant seize ans !", a déclaré Céline Dion lors du début de son show clôturant sa résidence de Las Vegas, le 8 juin 2019. On comprend son étonnement, d'autant plus que cette série de concerts devait durer trois mois. La diva canadienne, comme le relate le quotidien québécois La Presse, est apparue vêtue d'une robe dorée et avait du mal à cacher son émotion sur la scène du Caesars Palace. En tout, elle aura donné 1 144 représentations.

"C'est difficile de décrire comment je me sens ce soir... Je suis excitée, émue, apeurée, triste, heureuse", a-t-elle lancé durant le concert. Un show au cours duquel elle a pu remercier ses danseurs, dont son complice Pepe Munoz, mais aussi ses musiciens. The power of Love, Over the Rainbow, Purple Rain, Because You Loved Me... Céline Dion a assuré un concert exceptionnel comme elle l'a si bien fait pendant seize années. La seule chanson en français était Pour que tu m'aimes encore de Jean-Jacques Goldman.

À la toute fin du concert, Céline Dion a été rejointe par ses trois garçons, René-Charles (18 ans), ainsi qu'Eddy et Nelson (8 ans). Mère et fils ont rendu un vibrant hommage à René Angelil. Une photo du manager et de Céline était affichée en grand alors que la diva canadienne et son équipe saluaient le public. Un fort moment d'émotion où la chanteuse "n'a pas été capable de retenir ses larmes", selon La Presse.