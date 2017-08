Céline Dion : Endeuillée par la mort de Jerry Lewis, elle poste un joli message

Depuis l'annonce de la mort de l'acteur et comique américain Jerry Lewis, survenue dimanche 20 août 2017, anonymes et personnalités pleurent la star emportée à l'âge de 91 ans. La chanteuse Céline Dion lui a rendu hommage.

Sur sa page Facebook, la diva a posté une photo d'elle et de Jerry Lewis, prise dans les loges du Caesars Palace de Las Vegas, où elle se produit en résidence permanente depuis des années. "Je suis attristée d'apprendre le décès de Jerry Lewis, a-t-elle écrit en légende. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et ses proches. C'était un homme bon, qui a consacré une grande partie de sa vie à aider les enfants malades et les gens dans le besoin. Et quel artiste incroyable ! J'ai eu le privilège de le côtoyer lorsque j'ai participé à ses téléthons, et il était toujours aussi gentil et attentionné. Merci Jerry d'avoir répandu tant de bonheur autour de vous ! Je t'aime... Céline xx..."

L'interprète d'Encore un soir est en vacances sur ses terres après sa tournée européenne, qui a généré, selon Tours Charts, 54 millions d'euros de revenus pour 457 923 tickets vendus en seulement 25 concerts. Elle reprendra ses shows dans le Nevada dès le 19 septembre. Céline Dion sortira également un nouveau disque en anglais dans les mois à venir - sa récente compilation Un peu de nous est première des ventes en France depuis 4 semaines avec 45 000 copies vendues - mais ses fans canadiens seront déjà gâtés puisqu'elle ira à leur rencontre le 23 août à la boutique Brown's de Montréal, pour le lancement de sa collection de sacs à main et d'accessoires.