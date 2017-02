Céline Dion : Épatée par Beyoncé, enceinte, aux Grammy, elle parle bébé...

Dimanche 12 février, le tapis rouge de la 59e édition des Grammy Awards à Los Angeles a vu défiler un impressionnant parterre de stars. Céline Dion a notamment marqué les esprits, posant dans une robe sexy et très décolletée, tout comme Beyoncé qui a livré une énième performance artistique grandiose sur scène, affichant son énorme baby bump. À ce sujet, la diva québécoise a salué le courage de sa jeune consoeur...

Interrogée par Extra, Céline Dion a avoué être épatée par la capacité de Beyoncé à monter sur scène alors qu'elle attend des jumeaux et que sa grossesse semble bien avancée. "Je ne sais pas à combien de mois elle en est ou à quel point son ventre est gros. Moi, je faisais 29 kilos de plus [lorsqu'elle attendait ses fils Nelson et Eddy, en 2010, NDLR]. J'avais un peu peur de bouger quand j'attendais les jumeaux. À chaque fois que je me produisais, j'avais peur de perdre mes bébés, alors je ne voulais pas faire grand-chose... Ils vont lui donner des coups partout dans le ventre mais si quelqu'un peut bien affronter cela, c'est elle, alors j'ai hâte de voir sa prestation", a-t-elle confié.

Beyoncé a livré une performance de dix minutes, entamée par la lecture d'un poème sur la maternité de Warsan Shire, intitulé Accountability, puis elle a notamment interprété les titres Love Drought et Sandcastles, issus du disque Lemonade. En lice dans neuf catégories, la star n'a cependant glané que deux prix : celui du meilleur album urbain contemporain pour Lemonade et celui de la meilleure vidéo musicale pour Formation.

Thomas Montet