Céline Dion et l'éducation non genrée de ses fils : Elle envoie un message fort

Céline Dion est l'heureuse maman de trois garçons nés de son mariage avec son défunt époux René Angélil : René-Charles, 17 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy qui ont fêté ses leurs 8 ans en octobre dernier. La star canadienne de 50 ans n'est pas seulement une chanteuse incontournable mais aussi une redoutable femme d'affaires. Elle a tout récemment sorti une collection de vêtements non genrée avec la marque Nununu, annoncée par une vidéo décalée dans laquelle elle se fait menotter par des policiers au milieu de bébés. Cette publicité se place dans la continuité du changement de son image opéré ces deux dernières années.

Lors d'une interview réalisée pour la chaîne HLN avec les deux fondatrices de Nununu, Céline Dion s'est confiée sur ses enfants et le type d'éducation qu'elle leur transmet depuis des années, qui l'a forcément inspirée pour cette collaboration baptisée Celinununu. "La première fois que je les ai emmenés à Disneyland, je croyais qu'ils allaient se précipiter sur les super-héros. Mais ils cherchaient les princesses. Et ils voulaient tous être Minnie Mouse. Alors je leur ai demandé 'Et Mickey ?', et puis je me suis dit 'Tu sais quoi, c'est ok'. Vous savez pourquoi c'est ok, parce qu'ils sont en train de se chercher", a-t-elle témoigné, en évoquant son aîné, qui a longtemps eu les cheveux longs, tout comme ses jumeaux.

La star a ensuite délivré un message très fort, se défendant de vouloir imposer son point de vue, bien au contraire. A chacun de choisir les valeurs que l'on souhaite transmettre, mais les siennes sont on ne peut plus claires : "Laissez vos enfants vous dire comment ils se sentent. Vous ne savez pas ce que vos enfants vont devenir plus tard. Et vous ne voulez pas qu'ils soient bloqués psychologiquement en grandissant, qu'ils se disent 'Je suis supposé être comme ça, je suis supposé dire ça, je suis censé m'habiller comme cela. Parce que je suis un garçon, je suis censé faire ça'. Non. Laissez les gens être qui ils sont vraiment, le plus vite et le plus tôt possible", a-t-elle déclaré avec force et conviction.

Pour être certaine que son message soit relayé, Céline Dion a publié son interview sur ses réseaux sociaux suivis par des millions d'abonnés.