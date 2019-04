Céline Dion et la chirurgie esthétique : "Je ne suis pas contre mais..."

Bien qu'il s'agisse d'un sujet tabou chez la plupart des stars, fidèle à sa volonté d'être un livre ouvert Céline Dion ne s'est pas braquée lorsque le thème de la chirurgie esthétique lui a été présenté. La chanteuse de 51 ans a donc librement dit ce qu'elle en pense et appelle à la prudence...

Alors que la journaliste du Sunday Times Style lui demandait son avis sur le sujet, l'interprète de Ashes a répondu avec franchise : "J'adorerais faire quelques trucs de toute évidence... D'abord les lèvres, pour porter du rouge à lèvres. Mais une fois que vous faites cela, les joues aussi doivent suivre. Je ne suis du tout contre ça mais c'est juste que l'on parle quand même d'une opération et ça peut être dangereux. Et puis ça amène souvent à faire quelque chose d'autre ensuite. Alors il faut tout simplement faire attention", a-t-elle déclaré. Céline Dion, souvent soupçonnée d'avoir déjà eu recours au bistouri, a toujours librement évoqué avoir fait au moins une retouche : sur sa dentition.

La chanteuse, nouvelle porte-parole de L'Oréal Paris pour représenter la gamme Excellence Hair Color - une ligne de coloration pour cheveux – a précisé le fond de sa pensée. "Si c'est vraiment quelque chose qui peut vous amener du bonheur, alors je suis pour. Mais, par pitié, faites quelques recherches avant", a-t-elle ajouté. Céline Dion veut toutefois pouvoir rester naturelle le plus longtemps possible. "Je suis tellement fière d'annoncer que je suis porte-parole pour L'Oréal Paris et que je partagerai les mots magiques 'Parce que je le vaux bien' avec toutes les femmes du monde. Je suis ravie d'utiliser ma voix pour aider les autres à se sentir belles, confiantes et à apprendre à s'aimer", disait-elle au moment de révéler son rôle avec le géant français des cosmétiques.

A noter que Céline Dion vient également d'annoncer un nouveau disque en anglais intitulé Courage et une tournée mondiale, le Courage World Tour.