Céline Dion et Pepe Munoz inséparables : Son danseur ne la quitte plus !

C'est un coup de foudre (amical) qui dure. Actuellement en tournée en Océanie, Céline Dion peut compter sur son sexy danseur, Pepe Munoz, toujours présent à ses côtés pour illuminer ses voyages.

Présent depuis un peu plus d'un an dans la vie de la chanteuse, Pepe est donc bien évidemment impliqué dans sa tournée en cours, Celine Dion Live 2018. Le beau gosse de 33 ans vient de poster une nouvelle photo de ses aventures avec la diva. Cette fois, on peut les découvrir tous les deux sur un canapé, occupés à parcourir des livres d'art.