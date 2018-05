Céline Dion et Pepe Munoz : Retrouvailles à Las Vegas, René-Charles pas loin

Tous les fans de Céline Dion attendaient le grand retour de la chanteuse. Son come-back sur la scène du Colosseum, la salle de spectacle de l'hôtel-casino Caesars Palace à Las Vegas, a enfin eu lieu le 22 mai 2018. Heureuse de retrouver son public après plusieurs mois d'absence dus à "un trouble de l'oreille moyenne" qui a nécessité une opération, la diva québécoise de 50 ans est revenue très en forme et avec un cadeau. Céline Dion a interprété pour la première fois en live le titre Ashes, issu de la bande originale de Deadpool 2. "Ce n'est clairement pas un film pour les enfants ! C'est drôle et fou, alors faites attention avec vos enfants. Le personnage principal masculin de ce film, un acteur canadien, incroyable et très drôle, Ryan Reynolds, m'a envoyé une chanson", a-t-elle déclaré le soir de sa reprise, avant de chanter ce titre.

Le 26 mai 2018, la chanteuse a, à son tour, eu le droit à un cadeau : la présence d'une personne dont elle est très proche, Pepe Munoz. L'artiste espagnol a en effet débarqué à Las Vegas et a assisté au concert de Céline Dion. Pour preuve, la vidéo publiée dans l'une de ses stories éphémères. Sa présence au Caesars Palace marque leurs grandes retrouvailles.

Exposé jusqu'au début du mois de mars 2018 à la Galerie Sébastien Adrien, située en plein coeur du quartier du Marais à Paris, Pepe Munoz avait espéré la visite de Céline Dion. Malade, la chanteuse n'avait malheureusement pas pu faire le voyage. Un faux-bond qui n'avait pas du tout froissé l'artiste, lequel n'avait pas oublié son 50e anniversaire le 30 mars.

Pepe Munoz a-t-il croisé René-Charles, le fils aîné de sa grande complice ? Le jeune homme de 17 ans, qui fait ses débuts dans la musique sous le nom de Big Tip, se trouvait dans les coulisses comme le montre l'une des photos partagées par sa maman sur sa page Instagram le 26 mai 2018.