Céline Dion et ses enfants, déformés, pour Halloween !

Céline Dion est sur tous les fronts ! Alors qu'elle est remontée sur scène à Las Vegas pour donner le coup d'envoi de son ultime salve de représentations en résidence permanente au Caesars Palace, elle prépare aussi son prochain disque en anglais et pense à passer du temps avec ses enfants. Halloween lui en donne l'occasion...

Sur son compte Instagram, suivi par 2,6 millions d'abonnés, la chanteuse de 50 ans a partagé une photo sur laquelle on la découvre aux côtés de ses trois enfants : l'aîné René-Charles (17 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (qui viennent de fêter leurs 8 ans). Tous les quatre ont se sont amusés à mettre de fausses dents, donnant ainsi l'impression d'avoir une dentition très abîmée. Ils ont pris la pose devant un décor gonflable d'Halloween représentant un cocher macabre... "Joyeuse Halloween ! Ne mangez pas trop de bonbons, ce n'est pas bon pour les dents ! – Céline xx", a commenté la diva, avec un peu d'avance sur le vrai soir.

Ce n'est toutefois pas la première fois que l'interprète de Encore un soir, qui a récemment dévoilé une nouvelle coupe de cheveux, dévoile des photos d'elle et de ses enfants passant du bon temps pour Halloween. Malgré l'absence de leur papa René Angélil, les enfants de Céline peuvent compter sur leur maman pour recevoir une belle dose d'amour et d'attention.