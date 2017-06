Céline Dion et ses enfants, le souvenir de René : "Il est avec nous à la maison"

Voilà près d'un an et demi que René Angélil est décédé, laissant derrière lui René-Charles (16 ans), les jumeaux Nelson et Eddy (6 ans) et bien évidemment son épouse depuis plus de vingt ans, Céline Dion.

Dans un nouvel entretien accordé cette semaine au magazine People, la chanteuse de 49 ans s'est tendrement exprimée au sujet de son défunt mari, affirmant qu'elle avait trouvé plusieurs moyens de célébrer sa mémoire au quotidien. "Je n'ai pas mon mari à mes côtés, mais il est en moi, donc rien n'a vraiment changé. Je le vois à travers les yeux de mes enfants chaque jour. Mon mari est partout", a-t-elle déclaré.

La star québécoise et ses fils se réunissent régulièrement pour évoquer leurs plus beaux souvenirs de famille. "Nous ne regardons pas des photos parce qu'elles apportent du chagrin. Nous le regardons et nous rions et nous passons un bon moment. Même mon aîné imite son père et c'est comme s'il était dans la maison avec nous", a-t-elle ajouté.

Consulter une photo de René pour prendre de nouvelles décisions

Dans son interview, Céline Dion a également admis qu'elle consultait parfois son époux pour prendre des décisions. "Lorsque je fais des changements, je dois voir une photo de lui et je lui parle", a-t-elle poursuivi, expliquant qu'elle attendait parfois un "signe" de sa part. Plus récemment, elle s'était également interrogée sur sa participation à l'enregistrement de la chanson How Does a Moment Last Forever pour le film La Belle et la Bête, sorti en février dernier. Céline Dion affirme avoir "légèrement hésité" avant de se rappeler que René Angélil l'avait déjà encouragée à enregistrer la chanson-thème en 1991 pour le film d'animation, tube qui lui avait permis de lancer sa carrière aux Etats-Unis. "C'est un classique qui me suivra pour le reste de ma vie. Et maintenant, mon mari n'est pas là et j'attendais de lui qu'il m'aide à prendre une décision. Puis je me suis dit : 'Je n'ai rien à perdre', parce que tous ces gens - les directeurs de casting, les compositeurs, les producteurs, tout le monde - font partie de cette famille qui était présente il y a 25 ans et je pense que René aurait aussi dit oui."

Céline Dion a ainsi conclu son entretien : "C'est juste une nouvelle façon de vivre sans mon mari. Et cela prend du temps, et nous y faisons face très bien. C'est comme si j'étais un duo. Ce sera toujours Céline et René et je ne veux pas que cela change", a-t-elle confié.