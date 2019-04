Céline Dion et ses problèmes de dents : "Devenir égérie, c'est un miracle !"

Quelques jours avant son 51e anniversaire, le 30 mars 2019, Céline Dion organisait à Las Vegas une grande journée promo autour de son arrivée chez L'Oréal Paris comme nouvelle égérie. Pour 50' inside, Christophe Beaugrand était sur place. Il nous dévoile des images touchantes de la star en conférence de presse ainsi qu'une interview qu'il a pu réaliser de la diva.

Ce jour-là à Las Vegas, Céline Dion a pour mission d'évoquer ce nouveau job d'égérie beauté. La star aux 200 millions d'albums vendus dans le monde est très heureuse de faire partie de ce nouveau monde d'autant qu'elle revient de loin : "Déjà très jeune je n'avais pas confiance en moi. Je ne me trouvais pas jolie. J'avais des problèmes avec mes dents et j'étais très maigre. Jamais je n'aurais imaginé, qu'à 51 ans - non, 50 ans pardon ! - on me demanderait de devenir une ambassadrice... C'est un miracle."

Céline Dion a commencé à vivre, c'est ça la différence

Christophe Beaugrand a ensuite la chance de rencontrer la star pour une interview en tête à tête. Ils évoquent sa révolution mode, qui la voit devenir une reine d'Instagram avec ses goûts pointus et son humour décalé, ainsi qu'une habituée de la semaine de la mode parisienne où chacune de ses tenues fait l'objet d'un décryptage. Bien sûr, certains critiquent aussi la star pour ses choix osés. Christophe Beaugrand lui demande si Céline Dion a pété un plomb comme certains le prétendent : "Péter les plombs ? Non, Céline Dion a commencé à vivre, c'est ça la différence. On ne peut jamais plaire à tout le monde. On va dire, on voit son soutien-gorge ou elle n'a pas mis de soutien-gorge... Mais l'important c'est de s'assumer et de se sentir bien."

Se sentir bien, ce n'est pas qu'une question de tenue. C'est aussi un état d'esprit. La suite de la réponse de Céline Dion est particulièrement touchante : "Est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est le fait que maintenant je sais que mon mari ne souffre plus ? Est-ce que c'est maintenant parce que j'ai trois enfants extraordinaires ? Est-ce que c'est parce que, maintenant, je le réalise ?"

Le 8 juin 2019, la star mettra fin à son incroyable résidence à Las Vegas. La maman de René-Charles (18 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (8 ans) va bientôt sortir un nouvel album (on parle d'une collaboration avec Sia et David Guetta pour le premier single) et partir en tournée dans le monde entier. Quant à sa collaboration avec L'Oréal Paris, elle se concrétisera dès le 22 avril avec une campagne pour la gamme Excellence Hair Color, une ligne de coloration pour cheveux.