Céline Dion, fashion addict à Paris : Sa sortie remarquée en salopette en cuir

Céline Dion en a mis plein la vue à ses fans dimanche 25 juin. Attendue à Leeds (Angleterre) dans la soirée pour donner un concert dans le cadre de sa nouvelle tournée estivale entamée le 15 juin à la Royal Arena de Copenhague, la célèbre chanteuse de 49 ans est apparue à la sortie de son hôtel parisien avec style.

Arrivée en toute discrétion en France le 11 juin, la magnifique voix a posé ses valises dans son nouvel hôtel préféré, à quelques pas des Champs-Élysées, le Royal Monceau. Attendue comme toujours par une horde de fans devant le luxueux établissement, Céline Dion ne les a pas déçus.

Après avoir précédemment proposé des looks colorés et félins, Céline Dion a fait dans le cuir et le strass ce week-end. La chanteuse s'est ainsi présentée dans une large salopette de cuir noir, portée avec une chemise blanche. Les cheveux relevés et attachés, la star a également opté pour une paire de sandales à hauts talons qui ne passent pas inaperçues, un modèle précédemment vu sur une certaine... Kim Kardashian. Il s'agit d'une création en perles brodées réalisée par l'époux de la starlette américaine, Kanye West, pour Giuseppe Zanotti plusieurs années en arrière. Ce look surprenant est l'oeuvre du nouveau styliste de la vedette de la chanson, Law Roach.

Disponible pour ses fans, malgré la voiture qui l'attendait devant l'hôtel pour l'emmener à l'aéroport, Céline Dion a pris le temps d'aller à leur rencontre pour offrir autographes et selfies.