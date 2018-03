Céline Dion fête ses 50 ans : Retour sur ses photos les plus improbables !

De Céline Dion, qui fête ses 50 ans ce 30 mars 2018, le public sait presque tout puisqu'elle a toujours clamé vouloir être "un livre ouvert" pour son public. Alors, chez Purepeople.com, on vous propose plutôt de traverser le temps... en photos !

Souvent moquée pour ses excès, que ce soit dans ses déclarations, ses mimiques, son comportement sur scène ou en promo (on se souvient encore qu'elle avait fait tourner en bourrique Nikos Aliagas , hilare, et l'huissier de justice sur le plateau de la Star Academy en 2008), Céline Dion a toujours assumé son côté show girl jusqu'au bout. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime !