Céline Dion gâtée : Le beau cadeau de Pepe Munoz pour ses 50 ans

Céline Dion n'est peut-être au top de sa forme pour ses 50 ans mais la célèbre chanteuse canadienne peut compter sur le soutien de ses fans et de ses plus proches amis. Contrainte de mettre sa carrière entre parenthèses en raison "d'un trouble à l'oreille moyenne" qui l'empêche de chanter correctement et qui nécessite une opération, la grande voix québécoise a reçu de nombreux messages pour son anniversaire, dont un de Pepe Munoz.

Son danseur fétiche n'a pas manqué de penser à elle vendredi 30 mars et c'est notamment via Instagram qu'il lui a adressé un joli cadeau. Le charmant artiste espagnol spécialisé dans les dessins de mode a réalisé un portrait de Céline Dion, création spéciale accompagnée du texte suivant : "HAPPY BIRTHDAY BOSS!"