Céline Dion : Golden girl pour ses retrouvailles avec Pepe Munoz

Céline Dion et Pepe Munoz ne restent jamais très longtemps éloignés. Les deux amis se sont retrouvés à Las Vegas le 9 mars 2019. Le danseur et dessinateur de mode espagnol a partagé la nouvelle sur sa page Instagram, photo à l'appui.

Sur la scène du Caesar Palace jusqu'en juin, Céline Dion continue de faire salle comble et de ravir les fans. Pepe Munoz fait partie de ceux-là. A l'issue du concert donné le 8 mars, le charmant Espagnol a eu le privilège de rejoindre la star québécoise de 50 ans dans les coulisses. Elle portrait un look étincelant composé d'une veste dorée et d'un pantalon assorti qu'elle porte sur scène. Heureuse de retrouver son complice, la chanteuse n'a pas hésité à poser bras dessus bras dessous avec lui.