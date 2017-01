Céline Dion : "Honorée", elle revient chanter pour La Belle et la Bête !

Il aura fallu que Céline Dion poste jeudi 19 janvier, contre toute attente, un message annonçant son retour sur la bande originale de la nouvelle version de La Belle et la Bête, pour que ses fans (francophones), oublient enfin la polémique autour du documentaire de Matthieu Delormeau...

Surprise, après la campagne médiatique menée sur les réseaux sociaux par les fans de Céline Dion pour qu'elle reprenne son titre culte Beauty and the Beast, du même nom que le dessin animé de Disney sorti en 1991 (et qui avait été honoré de l'Oscar de la meilleure chanson originale), la diva est bien de retour ! Mais elle chantera un nouveau titre. "Je suis ravie de vous annoncer que je chanterai la nouvelle chanson thème du film La Belle et la Bête, How Does A Moment Last Forever. Avoir fait partie du film original de Disney a été une expérience magique dans ma vie et je suis encore plus honorée de répéter cette expérience", a-t-elle écrit sur ses différents compte sur les réseaux sociaux.

Le film, qui comptera aussi une chanson interprétée par Ariana Grande et John Legend, est attendu dans les salles le 22 mars. Réalisé par Bill Condon, il met en scène Emma Watson dans le rôle de Belle et Dan Stevens dans celui de la Bête.