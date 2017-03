Céline Dion : How Does A Moment Last Forever, grandiose pour La Belle et la Bête

C'est peut-être l'ultime touche de magie qui manquait encore au retour à l'écran de l'une des plus belles histoires d'amour jamais mises en scène par Disney : à quelques jours de la sortie en salles, le 22 mars, de l'adaptation de La Belle et la Bête avec Emma Watson dans le rôle principal, la voix de Céline Dion se fait entendre...

Au mois de janvier, la chanteuse annonçait qu'elle contribuerait à la bande son du film tout comme elle l'avait mémorablement fait en 1991 pour le dessin animé originel, interprétant en duo avec Peabo Bryson Beauty and the Beast, par la suite récompensée de l'Oscar de la meilleure chanson originale : "Je suis ravie de vous annoncer que je chanterai la nouvelle chanson thème du film La Belle et la Bête, How Does A Moment Last Forever. Avoir fait partie du film original de Disney a été une expérience magique dans ma vie et je suis encore plus honorée de répéter cette expérience", avait indiqué sur les réseaux sociaux la superstar canadienne.

Si la bande originale (Oscar de la meilleur musique) composée par Alan Menken sur des paroles d'Howard Ashman a été reprise intégralement dans cette adaptation live du classique Disney signée Bill Condon (Ni dieux ni démons, Twilight), augmentée de nouveaux morceaux réalisés par Alan Menken et Tim Rice, quatre nouvelles chansons font leur apparition, dont How Does A Moment Last Forever, attendue au générique. Révélée ce 9 mars, quelques jours après l'avant-première hollywoodienne à laquelle Céline Dion prenait part, elle contient tous les ingrédients pour devenir culte à son tour...

Quelques jours auparavant, Disney avait dévoilé une somptueuse vidéo de la reprise de la mythique chanson Beauty and the Beast par Ariana Grande et John Legend pour cette même bande originale, à laquelle contribue également Josh Groban avec la chanson Evermore.