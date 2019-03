Céline Dion : Jérôme Commandeur, écarté du biopic, s'explique

Mercredi 6 mars 2019, Jérôme Commandeur était invité de l'émission C à vous sur France 5 et il a été questionné sur un projet auquel il devait prendre part : le biopic de Valérie Lemercier sur la vie romancée de Céline Dion. Malheureusement, l'acteur et humoriste de 42 ans ne sera pas de la partie.

Interrogé par Pierre Lescure sur son absence, Jérôme Commandeur a commencé par botter en touche. "Je ne sais pas... Peut-être que physiquement ça n'allait pas...", a-t-il tenté d'avancer. Puis il a fini par révéler ce qui lui a causé un handicap. "Pour être tout à fait honnête, c'est parce qu'elle a préféré s'entourer de comédiens québécois. Et moi, je ne pouvais pas lutter...", a-t-il ajouté en faisant une brève démonstration de son accent québécois.

Le rôle du regretté René Angélil, mort il y a déjà trois ans, sera incarné par Sylvain Marcel, un acteur québécois de 55 ans. Pour l'heure inconnu en France, il a été le visage d'une série de publicités très populaires au Canada. Il s'est aussi illustré au cinéma, au théâtre et dans quelques séries comme Mensonges. "C'est formidable, j'ai vu ce qu'il faisait. Il va être un René impeccable", a lâché, beau joueur, Jérôme Commandeur.

Le film, qui sera produit par Gaumont pour un budget confortable de 20 millions d'euros, a reçu la bénédiction de Céline Dion - actuellement en plein sprint à Las Vegas pour la fin de sa résidence permanente - et de la maison de disques Sony Music.

Thomas Montet