Céline Dion, JLo et Mariah Carey menacées ? Elles maintiennent leurs shows...

Plusieurs médias de Las Vegas (8 News NOW, LV Review Journal...) rapportent qu'une vidéo de propagande de l'État Islamique appelle à une action sur le sol américain et des images de la ville du péché y sont notamment incrustées. Le site TMZ.com relate de son côté que la menace est arrivée jusqu'aux oreilles des producteurs de spectacles et des artistes comme Céline Dion, Jennifer Lopez ou Mariah Carey...

Le Strip, sur lequel se situent la plupart des hôtels-casinos et les salles de concert de Las Vegas, est-il réellement menacé par un acte terroriste ? Quelques jours après l'attentat à la Manchester Arena, à la fin du show d'Ariana Grande, la question se pose mais les forces de l'ordre se veulent rassurantes, voyant dans cette vidéo une tentative d'incitation à un acte solitaire plutôt que l'annonce d'une attaque imminente. Un avis partagé par des experts en sécurité, à l'instar de David Shepherd (qui travaille pour l'entreprise privée Readiness Resource Group), cité par le Las Vegas Review Journal. "Une partie de ce qu'ils essayent de faire, c'est d'instaurer la peur chez les gens. Cela ne veut pas dire que quelque chose va se passer. Cela ne veut pas dire qu'il faut y accorder de la crédibilité. Ils essayent de créer un peu de panique", dit-il.

Toutefois, cette vidéo a suscité un questionnement auprès des patrons de casinos, qui ont dû choisir le maintien ou non des spectacles dans la ville. Le site TMZ.com affirme ainsi que Céline Dion, qui a récemment rendu hommage aux victimes de Manchester où elle-même est attendue le mois prochain, Jennifer Lopez, Mariah Carey ou encore les Backstreet Boys donneront leurs représentations comme prévu. Cependant, le site relate que le groupe Caesars Palace est prêt à rembourser les tickets des spectateurs désireux de ne pas prendre de risque. A l'inverse, le groupe Planet Hollywood n'a pas donné d'information dans ce sens.

Thomas Montet