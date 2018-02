Céline Dion, Kylie Jenner, Kim Kardashian... 10 selfies cultes de stars

Et alors pourquoi ces stars ? Parce qu'on te challenge de faire mieux et tenter de remporter le dernier-né de la marque Honor : le Honor 9 Lite.

Pour cela, direction Instagram avec trois concours jusqu'au 28 février : MAX YOUR PHOTOBOMB qui, comme son nom l'indique, t'invite à partager ton meilleur photobomb sur Instagram avec ces deux hashtags (#HONOR9LITE et #MAXYOURPHOTOBOMB) ; MAX YOUR FASHION, où tu pourras partager une photo artistique de ton accessoire favori via les hashtags #HONOR9LITE et #MAXYOURFASHION ; et enfin MAX YOUR STYLE, où ton style et ton look unique feront de toi le roi des hashtags #Honor9Lite+ #MaxYourStyle.

Si tu es aussi bon que Kylie ou Iris, tu auras toutes tes chances de remporter l'une de ces petites merveilles. Toutes les infos sur le concours et sur le smartphone sont à retrouver sur le site officiel Honor.