Céline Dion : L'année la plus intense de sa vie...

Il s'en est passé des choses dans la vie de Céline Dion depuis ce tragique 14 janvier 2016 au cours duquel elle a perdu son mari et manager, René Angélil. La star, assumant plus que jamais d'être un livre ouvert, a vécu des peines et des joies, toujours soutenue par son fidèle public. Retour sur une année charnière...

En janvier dernier, après deux ans de lutte contre le cancer, René Angélil poussait son dernier soupir à 73 ans. Céline Dion, qui s'était préparée à ce départ, a tenu le coup pour elle mais aussi et surtout pour ses enfants, René-Charles (15 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (6 ans). Tout juste s'accordera-t-elle quelques larmes en public à l'occasion de grandioses funérailles à Montréal, à l'endroit même où elle s'était mariée avec l'homme de sa vie. Digne, la superstar impressionnera tout le monde en se tenant debout pendant des heures pour recevoir des hommages de centaines d'anonymes...

Alors que la chanteuse perdait son pilier, le destin semblait vouloir s'acharner sur elle en lui prenant aussi son frère Daniel, suivi quelques mois plus tard de son beau-frère. La diva apprendra également qu'une de ses soeurs souffre aussi du cancer. Céline Dion, bien plus forte qu'on ne pouvait le penser, ne s'est pourtant pas laissée aller, s'évertuant à suivre la consigne de son regretté époux : The show must go on ! C'est ainsi qu'elle a effectué une tournée estivale triomphale en Belgique, au Canada et en France. Il se murmure même avec insistance que la diva devrait revenir en 2017 à Paris...