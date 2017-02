Céline Dion : Les dessous de son nouveau business...

Alors que, jusqu'à présent, le merchandising autour du nom et de l'image de Céline Dion était assez limité, le nouveau staff de la star compte bien passer à la vitesse supérieure. Nouvelle icône de mode en plein retour de hype, la chanteuse s'est associée au groupe Bugatti. La chaîne québécoise TVA Nouvelles a glané quelques infos sur ce partenariat...

Aldo Giampaolo, le manager choisi par René Angélil avant sa mort pour prendre le relais dans la gestion de la carrière de Céline, avait déjà évoqué dans la presse l'intention d'associer la star à divers projets dans la décoration mais aussi dans la mode. Il faut dire que la diva est populaire aux quatre coins du monde et que son public, qui la suit depuis longtemps, a pris de l'âge et possède un pouvoir d'achat non négligeable... Sans doute portée par l'immense succès des parfums estampillés Céline Dion, l'équipe de l'artiste a donc choisi de se lancer sur le terrain de la mode. Ainsi, une collection de maroquinerie imaginée par Bugatti en étroite collaboration avec la star sera dévoilée mardi 21 février à Las Vegas et disponible à l'automne prochain. En revanche, la partie bagagerie sera disponible en avril.

La gamme de prix commencera relativement bas à 100 dollars et montera jusqu'à 2000 dollars pour certaines pièces. En outre, l'ADN de la collection repose sur trois chansons fortes de la star : A New Day Has Come, Taking Chances et River Deep, Moutain High (reprise de Tina Turner qui lui sert depuis quelques années de final dans de nombreux concerts, en particulier à Las Vegas). Le nom entier de la star sera inscrit sur les produits, avec également ses initiales et, à l'intérieur, on retrouvera une référence symbolique à sa chanson Trois heures vingt, entendue pendant les obsèques de René Angélil à Montréal.

Céline Dion, qui prépare actuellement son prochain disque en anglais après le carton d'Encore un soir (près d'un million de copies vendues dans le monde), donnera une tournée européenne cet été.

Thomas Montet