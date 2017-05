Céline Dion, Madonna, Oprah Winfrey... Les femmes les plus riches d'Amérique !

Une nouvelles fois, le magazine Forbes a publié son classement des femmes les plus riches d'Amérique. Une liste qui comprend plusieurs personnalités du show business, dont Madonna, Céline Dion ou Oprah Winfrey.

Les trois premiers rangs sont occupés, dans l'ordre, par Marian Ilitch (84 ans, originaire du Michigan, et dont l'entreprise est Little Caesar's) avec une fortune estimée à 5,1 milliards de dollars ; suivie de Diane Hendricks (70 ans, originaire du Winsconsin et dont l'entreprise est ABC Supply) avec une fortune de 4,9 milliards de dollars ; et, ex-aequo à la troisième place, Oprah Winfrey (63 ans, de Californie et dont la société est OWN) et Judy Love (79 ans, de l'Oklahoma et dont l'entreprise est Love's Travel Stops & Country Stores) avec une fortune de 2,9 milliards de dollars.

Dans la liste, outre les femmes d'affaires, on retrouve diverses stars. Ainsi, avec une fortune estimée à 580 millions de dollars, Madonna se classe en 32e position. On retrouve également la diva québécoise Céline Dion, au 43e rang avec une fortune en hausse à 400 millions de dollars, juste devant sa propre idole, Barbra Streisand, 44e et dont la fortune s'élève à 390 millions de dollars. Beyoncé, qui doit bientôt accoucher, est 46e avec 350 millions de dollars, Taylor Swift est 55e avec 280 millions.

La liste complète est à retrouver sur Forbes.

Thomas Montet