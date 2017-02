Céline Dion maman de jumeaux : Ses conseils maternité à Beyoncé !

Entre mères, on se comprend et qui plus est lorsqu'on il s'agit de jumeaux. Alors que Beyoncé attend un double heureux événement, sa consoeur Céline Dion s'est exprimée pour lui donner quelques conseils "maternité", étant elle-même maman des jumeaux Eddy et Nelson (6 ans, nés de son mariage avec le regretté René Angélil) en plus de son grand René Charles (16 ans).

"Ça va être intense à la maison mais Beyoncé sait ce qu'elle fait, a-t-elle confié au micro d'E!News avant d'évoquer les contraintes que cela pourrait engendrer concernant sa carrière. Quand Beyoncé fait quelque chose, elle le fait toujours très bien. Ça fait longtemps qu'elle est dans le milieu et elle aura des personnes qui seront là pour l'assister. Elle a la chance de pouvoir avoir toute l'aide qu'elle veut pour s'en sortir, même si personne ne remplace une mère. C'est une bonne mère de toute façon, j'en suis certaine. Selon moi c'est vraiment une double bénédiction. J'ai des jumeaux aussi et je pense qu'elle est comblée."

L'ancienne Destiny's Child mariée au rappeur Jay Z est effectivement à la tête d'une armada d'employés qui pourront sans doute l'assister après la naissance de ses deux enfants. Pourtant, avant même leur naissance, les jumeaux compliquent déjà l'organisation de son emploi du temps puisque la maman de Blue Ivy (4 ans) a dû annuler sa venue au prochain festival de Coachella, dont elle était pourtant tête d'affiche, sur ordre de son médecin.

Contrainte par sa grossesse d'annuler son concert, la chanteuse de 35 ans s'est rattrapée lors de la précédente cérémonie des Grammy Awards au cours de laquelle elle a fait sensation sur scène, enceinte mais professionnelle jusqu'au bout. "Elle était merveilleuse. Elle fait rêver toutes les femmes, elle est tellement belle. Il n'y a pas mieux ! J'ai regardé la cérémonie et je me suis dit 'Oh mon Dieu'. C'était splendide quand sa mère l'a présentée. Je lui souhaite le meilleur. Je t'aime Beyoncé, mais tu le sais déjà", a conclu Céline.

