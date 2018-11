Céline Dion menottée par les forces de l'ordre ? La star surprend ses fans

Céline Dion est décidément sur tous les fronts en ce moment. Alors qu'elle entame une dernière série de concerts pour sa résidence historique à Las Vegas, la mère de René-Charles (17 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (8 ans) passe également du temps en studio pour préparer son prochain album. Une nouvelle chanson en collaboration avec David Guetta et Sia serait notamment en projet.