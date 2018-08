Céline Dion : Paillettes et coiffure ébouriffante pour rencontrer Katy Perry

Céline Dion s'est fait une nouvelle amie en la personne de Katy Perry ! Dimanche 5 août 2018, la vedette québécoise a effectivement rencontré la chanteuse de 33 ans dans les loges du Rod Laver Arena à Melbourne. En tournée mondiale comme son idole, la chérie de l'acteur Orlando Bloom s'y produisait les 2, 3 et 5 août, tandis que Céline Dion y donnera deux concerts les 7 et 8 août. Leurs dates se suivant, les deux stars de la chanson ont donc joint l'utile à l'agréable en passant un moment ensemble... Et le courant est visiblement très bien passé !

Sur Instagram, l'interprète d'Ashes a immortalisé la rencontre en publiant un cliché. Sur celui-ci, Céline Dion est vêtue d'une robe rose à sequins et paillettes, arborant une coiffure aussi ébouriffante qu'atypique. Katy Perry est quant à elle apprêtée d'une robe dorée assorties à des cuissardes de la même couleur. "Une 'California Girl' et une fille du Québec se rencontrent en Australie ! Tu es la meilleure Katy, merci pour ce spectacle incroyable ! Je t'aime...", a écrit la chanteuse de 50 ans.