Céline Dion perd son plus proche collaborateur, celui qui avait remplacé René

Il avait repris les rênes lorsque René Angelil n'en avait plus la force. Très proche du mari de Céline Dion, véritable ami de confiance, Aldo Giampaolo était devenu le nouveau manager de la superstar québécoise de 49 ans en 2014. Malheureusement, leur collaboration connaît son clap de fin.

Céline Dion a communiqué la nouvelle par voie officielle comme le rapporte Le Journal de Montréal. Aldo Giampaolo abandonne ses fonctions pour des raisons "personnelles et familiales" a commenté la chanteuse, tout en saluant tout ce qu'il a fait pour sa carrière. "Je lui souhaite tout le meilleur pour ses projets futurs", a-t-elle déclaré.

Joint par Le Journal de Montréal, Aldo Giampaolo, 72 ans, a confié avoir mûrement réfléchi avant de prendre cette décision. "J'y pensais depuis quelque temps. J'ai deux jeunes enfants de 3 et 7 ans. Pour moi, c'est important de passer du bon temps avec eux, de m'occuper d'eux, d'aller les chercher à l'école, etc.", a-t-il justifié depuis Las Vegas. Le rythme effréné de travail qu'implique la carrière d'une diva telle que Céline Dion a ainsi eu raison de son dévouement. En plus d'avoir enchaîné les spectacles à Las Vegas, la chanteuse a sorti un album francophone, Encore un soir, à la mémoire de son défunt mari et ex-manager René Angélil, certifié disque de diamant et deuxième meilleure vente d'albums en France. Céline Dion a également lancé tout récemment sa collection de sacs à main et sera en tournée dans l'Hexagone cet été.

"C'était difficile. Ça prend un peu de temps à réaliser. J'aurais aimé rester avec elle tout le temps, mais c'était impossible", avoue Aldo Giampaolo. "J'avais un choix : rester avec ma famille ou les laisser de côté. Parce que Céline, c'est l'artiste la plus en demande au monde. Elle a deux carrières : en français et en anglais. Il faut s'en occuper. Il faut être capable de livrer la marchandise de façon constante", a-t-il ajouté. Un choix que la chanteuse comprend parfaitement, étant elle-même maman de trois enfants, René Charles (16 ans), Eddy et Nelson (6 ans).

