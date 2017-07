Céline Dion provoque une émeute : Son fils René-Charles et ses copains aussi

A chacune de ses apparitions Céline Dion provoque une véritable émeute. De passage à Paris dans le cadre de sa tournée, la plus célèbre des chanteuses québécoises s'est offert ce mercredi 5 juillet un petit bain de foule à la sortie de son hôtel situé dans le huitième arrondissement de Paris.

Splendide dans une jolie robe en soie d'inspiration asiatique, l'interprète de My Heart Will Go On est apparue toujours aussi radieuse et souriante. La star qui se rendait à l'AccorHotels Arena où elle a déjà donné la veille un concert exceptionnel, a fait le show dans sa voiture décapotable en utilisant une mini tour Eiffel en guise de micro.

Les fans qui l'attendaient en nombre devant le palace parisien ont ensuite eu le plaisir de voir débarquer son fils aîné René-Charles (16 ans, né de son amour avec le regretté René Angélil) et ses amis.

Le jeune homme qui a fait récemment une brève apparition sur scène avec sa mère – dans une vidéo où il rappe brièvement aux côtés de ses petits frères, les jumeaux Nelson et Eddy (6 ans) – a pris le temps de faire des selfies avec ses admirateurs et a même signé des autographes. Ses deux copains ont eu le droit au même traitement de faveur.

Rappelons que Céline Dion se produira à l'AccorHotels Arena jusqu'au 9 juillet prochain.

Coline Chavaroche