Céline Dion : Qui est ce beau gosse repéré à ses côtés ?

Les fans attentifs de Céline Dion ont repéré que la chanteuse est de plus en plus souvent accompagnée dans ses sorties par un beau jeune homme, inconnu jusqu'ici. Cet individu est en réalité son danseur, avec qui elle partage sur scène un sensuel numéro...

Peu après son arrivée à Paris, pour sa nouvelle tournée estivale, Céline Dion était vue au premier rang du défilé Giambattista Valli. Au moment de prendre la pose pour des photos, elle était déjà repérée avec ce discret beau gosse. Au fil de ses apparitions, à mesure qu'elle avait un peu de temps libre entre ses représentations en France et en Europe, il était remarqué de plus en plus régulièrement à ses côtés : le 7 juillet, ils se rendaient au restaurant Chez Loulou au Musée des arts décoratifs, le 14 ils allaient dans une boutique Chanel avant de faire un tour du côté de la pyramide du Louvre et de déjeuner au Café Marly... La chanteuse a fait de nombreux selfies avec les personnes qui ont croisé sa route.....

Ce danseur, qui a notamment collaboré avec Le Cirque du Soleil et sur la comédie musicale Cats, se nomme Pepe Munoz et est originaire de Malaga, en Espagne. Âgé de 33 ans, il a également été mannequin mais est surtout illustrateur de mode. Céline Dion a fait sa rencontre grâce à la femme, elle aussi danseuse, de son majordome à Las Vegas.