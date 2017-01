Céline Dion rejoint The Voice...

Cela faisait plusieurs jours que l'équipe de Céline Dion faisait du teasing et, ce vendredi 27 janvier, on apprend que la star va bel et bien faire partie de The Voice aux États-Unis. La chanteuse va apporter son aide à Gwen Stefani, pendant la 12e saison du show !

Sur les réseaux sociaux, Céline Dion a confirmé la nouvelle. "Je suis très heureuse de me joindre à #TeamGwen à titre de mentor pour Gwen Stefani à The Voice !", a écrit la diva canadienne. La nouvelle saison du programme phare de la chaîne NBC, qui continue à attirer environ 10 millions de téléspectateurs, commencera le 27 février. Les deux femmes étaient invités à en discuter dans l'émission matinale The Today Show. Une séquence qui avait été enregistrée puisqu'on remarque que Céline Dion affiche son fameux look qui divisait récemment les fans ! "J'ai vraiment décroché le gros lot. Tout le monde va être dégoûté - les autres coachs - de savoir que je t'ai eu", a ainsi rigolé Gwen Stefani. Quant à la diva, elle a déclaré : "Je connais sa carrière, je sais à quel point elle rayonne tout le temps. Elle est si belle et je suis jalouse."

Cette saison marquera donc le retour de Gwen Stefani dans The Voice puisqu'elle avait laissé sa place les deux dernières saisons. D'ailleurs, la jolie blonde retrouvera son fiancé, Blake Shelton, lequel a lui aussi déjà révélé qui sera le mentor de ses candidats : le chanteur country Luke Bryan. En outre, il faudra aussi compter sur Adam Levine et Alicia Keys.

Céline Dion, qui vient d'annoncer, quelques mois après l'énorme succès de son disque Encore un soir, une tournée européenne pour cet été, avait déjà été approchée par plusieurs émissions comme The Voice pour devenir coach et a toujours refusé, notamment en raison de ses concerts permanents à Las Vegas. Toutefois, Céline a déjà participé à The Voice en 2013 pour la finale et, au Québec, elle a tenu le rôle de mentor dans la version kids l'an dernier.