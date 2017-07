Céline Dion : René-Charles débarque à Paris, il a hâte de voir sa mère sur scène

Alors que Céline Dion a enfin entamé la partie française de sa tournée estivale et qu'elle est attendue sur la scène de l'AccorHotels Arena ce 4 juillet, René-Charles (16 ans) a fini par rejoindre sa maman à Paris.

Tout seul ou presque à Las Vegas pendant plusieurs jours, le fils aîné de Céline Dion est finalement arrivé en toute discrétion le 1er juillet dans la capitale française, accompagné de deux copains. René-Charles, qui grandit de plus en plus, n'a pas perdu de temps et il est allé dîner avec ses amis au restaurant italien F. Rebellato dans le 17e arrondissement, à quelques pas seulement de l'hôtel de la star, le chic Royal Monceau. Les jours suivants, le jeune homme se faisait très discret alors que sa mère, attendue nuit et jour par des centaines de fans devant son hôtel, faisait un tabac à chacune de ses apparitions publiques.

Ce mardi 4 juillet, René-Charles était toutefois visible devant l'hôtel et les fans lui ont réclamé des autographes ! Tout aussi souriant et disponible que sa célèbre maman, il s'est plié à l'exercice de bonne grâce. Interrogé par BFMTV sur sa participation scénique au concert de la star, dans une vidéo où il rappe brièvement aux côtés de ses petits frères les jumeaux Nelson et Eddy (6 ans), il s'est montré excité à l'idée de découvrir le résultat. "Ça va être fun, c'est la première fois que je vais le voir en live", a-t-il confié.