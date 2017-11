Céline Dion retrouve Pepe Munoz pour assister à un show érotique !

Arrivé à Las Vegas aux alentours du 15 novembre, Pepe Munoz, le danseur et illustrateur de mode espagnol, avait sans doute discrètement revu Céline Dion, qui vit et se produit dans la ville du pêché depuis des années. Les deux compères, dont la relation a fait couler beaucoup d'encre l'été dernier lors de la tournée européenne de la star, ont cette fois pris la pose ensemble !

Remise de ses douleurs au dos qui l'ont contrainte à annuler une représentation de sa résidence permanente sur la scène du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace, Céline Dion a repris les concerts et a aussi profité d'une soirée libre pour assister à un spectacle. La chanteuse s'est ainsi rendue au show Zumanity, donné au New York - New York Hotel & Casino. Un spectacle du Cirque du Soleil qui a une particularité... il est érotique ! "Mariant le burlesque au style cabaret, Zumanity vous propose une soirée que vous n'êtes pas près d'oublier ! Zumanity est conçu pour les spectateurs de 18 ans et plus", peut-on lire sur le site du spectacle.

Sur Instagram, la diva a partagé une photo et a commenté sa soirée. "J'ai finalement eu la chance de voir le spectacle Zumanity du @CirqueduSoleil hier soir. J'ai pu féliciter les artistes en coulisses, y compris mon amie et directrice artistique, Sandi Croft, qui a dansé avec moi pendant cinq ans sur le spectacle A New Day. Une superbe soirée ! – Céline xx ...", a-t-elle écrit. Sur la photo, la maman de René-Charles et des jumeaux Nelson et Eddy pose avec la troupe ainsi qu'avec Pepe Munoz, accroupi près d'elle, le visage proche de ses fesses...

On ne sait pas ce qui amène Pepe Munoz, bientôt exposé à Paris, à Las Vegas mais, récemment, Rossy de Palma révélait "qu'un danseur espagnol [apprenait] le flamenco" à Céline Dion...

Thomas Montet