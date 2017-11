Céline Dion s'éclate avec une invitée surprenante sur scène à Las Vegas...

Céline Dion poursuit avec succès ses représentations à Las Vegas, sur la scène du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace. Après avoir reçu la visite du beau Pepe Munoz, la star québécoise a accueilli une invitée inattendue sur scène...

Le samedi 18 novembre, Céline Dion donnait un nouveau concert devant les plus de 4000 spectateurs de la salle de spectacle et, vers la fin du show, reprenant le tube River Deep/Mountain High (de Tina Turner, mais qui lui sert de chanson finale avec My Heart Will Go On depuis quelques années), la chanteuse a fait monter sur scène une très jeune fille qui assistait au concert avec ses parents, dans les premiers rangs. La craquante demoiselle a sauté sur scène avec un plaisir non dissimulé, se mettant à faire une folle chorégraphie aux côtés de la diva, très amusée. Un moment ultra craquant qui prouve une fois encore à quel point Céline Dion est une star avec le coeur sur la main.

Céline Dion va bientôt gâter ses fans puisqu'elle met la touche finale à son prochain disque en anglais, attendu l'an prochain.