Céline Dion : Sa Fashion Week et ses looks spectaculaires, tout un show !

View this post on Instagram

UK TODAY is the day! @BSTHydePark, Celine is coming for you What track are you most excited to see her perform? Get your singing voices ready at the link in bio! - Team Celine . UK C'est aujourd'hui le grand jour ! @BSTHydePark, Cline s'en vient ! Quelle chanson avez-vous le plus hte d'entendre ? Prparez-vous chanter ici ! - Team Cline . : @christiegoodwin