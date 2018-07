Céline Dion se la pète grave à Bangkok... Une star au sommet !

En tournée depuis fin juin en Asie et bientôt en Australie, Céline Dion s'amuse comme une folle. Son compte Instagram est devenu une mine d'or pour ses admirateurs. Non seulement elle y poste ses dernières nouvelles, des photos de ses concerts mais aussi de leurs coulisses, mais la star de 50 ans n'hésite pas à se mettre en scène de manière loufoque et totalement décomplexée...

Dernier exemple en date avec la photo postée ce lundi 23 juillet 2018. Alors qu'elle chantait trois jours plus tôt à Manille, capitale des Philippines, Céline Dion est arrivée à Bangkok. Avant de monter sur scène ce soir, devant 12 000 personnes à l'Impact Arena, la chanteuse a posté une photo de son arrivée en Thaïlande. Et cela vaut le détour. Céline Dion pose devant une vue imprenable sur Bangkok et écrit en légende combien la ville est "magnifique et inoubliable". Sauf que, soyons sérieux deux minutes, on ne fait que deviner la ville au loin puisqu'on ne voit que Céline, démente dans son costume jaune, création du couturier libanais Rabih Kayrouz. La star prend la pose comme un cow-boy ultralooké. La patronne !!!