Céline Dion : Séance shopping avec ses jumeaux dans Paris

Profitant d'une petite pause dans son planning de représentations, et alors qu'elle doit entamer la partie française de sa tournée estivale, Céline Dion a utilisé son temps libre pour faire d'une pierre deux coups...

Mardi 27 juin, la star a ainsi été vue quittant son chic hôtel, le Royal Monceau, accompagnée de son garde du corps et de l'une de ses soeurs, qui l'aide quotidiennement avec ses jumeaux Nelson et Eddy. Les deux garçonnets de 6 ans étaient eux aussi de sortie pour accompagner la chanteuse en séance shopping dans les rues de Paris. Pendant que leur frère aîné René-Charles s'éclate à Las Vegas... Céline Dion, qui avait enfilé une tenue au goût pour une fois discutable – alors que son nouveau styliste a fait d'elle une icône de mode – de la marque OFF White, composée d'un pull et d'un pantalon façon jogging, s'est notamment rendue dans la boutique Stanlowa.

Céline Dion, qui prend aussi le temps d'aller s'entretenir à la salle de sport près de son hôtel pendant sa tournée, va enfin enflammer son public français. Le 29 juin, elle est attendue à Bordeaux et elle donnera par la suite plusieurs concerts dans l'Hexagone, dont quatre à Paris.