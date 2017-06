Céline Dion : Sensuelle sur scène, premières images de ses concerts français...

Les premières images de la partie française de la tournée estivale de Céline Dion viennent d'apparaître ici et là et les esprits chagrins diront que la star en fait trop... Mais, outre le fait qu'à 49 ans elle a bien le droit de faire ce qu'elle veut, ils semblent aussi méconnaître le côté excentrique qui lui colle à la peau lorsqu'elle est sur scène.

Jeudi 29 juin 2017, Céline Dion se produisait à Bordeaux et elle a offert un show de deux heures à des spectateurs certes un peu glacés par la pluie mais très impatients de la voir - dans la foule, même le maire de la ville, Alain Juppé, était présent. Au programme ? Plus d'une vingtaine de chansons, entre tubes très connus du grand public (Dans un autre monde, On ne change pas, S'il suffisait d'aimer...) et titres chéris par les fans purs et durs (Immensité, L'étoile, Tous les blues sont écrits pour toi...).

La diva, qui change plusieurs fois de tenue, aime s'amuser sur scène et elle l'a encore prouvé en gigotant allongée sur un piano, mais aussi et surtout en s'offrant une danse lascive avec un danseur au son du titre Le Ballet. Une scène qui a laissé bouche bée les spectateurs, charmés, amusés ou perplexes. Céline Dion avait déjà joué la carte de la sensualité en concert, puisque lors de la première version de sa résidence permanente à Las Vegas, elle se produisait sur le titre Seduces Me avec des danseurs torse nu l'entourant, mais elle n'était jamais allée aussi loin. Remise de la mort de son époux René Angélil, portée par une popularité retrouvée, elle semble vouloir faire ce qu'elle a envie et rompre avec son image passée, cela se traduisant aussi par sa garde-robe de plus en plus audacieuse. Nous on aime !