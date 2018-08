Céline Dion : Ses adieux à Pepe Munoz...

Après vingt-deux représentations en Asie et en Océanie, Céline Dion a clôturé sa tournée d'été. Elle s'est exprimée sur Instagram pour remercier ses fans ainsi que son staff. De son côté, le danseur espagnol Pepe Munoz - tiré de sa retraite spécialement pour l'occasion - a lui aussi eu un mot pour la diva, dont il est très proche.

"Merci à mes talentueux musiciens, mes choristes exceptionnels et à mon incroyable équipe qui ont travaillé tellement fort cet été pour faire de notre tournée un grand succès. Je vous aime tous... Bon retour à la maison ! - Céline xx...", a écrit Céline Dion en légende d'une photo où elle pose avec toute son équipe. Un peu plus tôt, elle avait partagé une photo uniquement avec Pepe Munoz, pour le remercier d'avoir été son chorégraphe (et aussi son conseiller artistique pour les tenues de scène, en plus de son styliste aux mains d'or Law Roach). "J'aime chanter et j'aime parler... mais j'aime aussi danser ! – Céline xx...", disait-elle.

Des adieux peut-être temporaires puisque, même si Céline Dion va reprendre le chemin de sa résidence permanente à Las Vegas, il n'est pas impossible qu'elle refasse appel à lui pour d'autres événements.