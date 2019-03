Céline Dion : Ses jolis mots pour les 92 ans de sa mère

Si elle a eu la douleur de perdre son père, Adhémar, en 2003, Céline Dion a toutefois encore la chance d'avoir sa maman à ses côtés. La chanteuse de 50 ans prend grand soin d'elle, veillant à son confort ou l'emmenant en voyage aux quatre coins du monde. Pour ses 92 ans, elle a posté un message sur la Toile.

"Maman, tu es mon modèle, mon idole. Je n'arrêterai jamais de t'admirer. Grâce à toi, j'ai l'immense privilège d'être une fille, une soeur, une femme et une mère. Merci de m'avoir donné la vie. Je t'aime... Bonne fête ! – Céline xx...", a commenté l'interprète d'Encore un soir sur Facebook. On peut voir Céline Dion prenant la pose avec sa mère Thérèse, dite "Maman Dion" au Québec, où elle a longtemps fait de la télé et où elle s'occupe d'une association.

Sur Instagram, la star a choisi une autre photo et a posté un autre message. "Maman, si je réussis un jour à atteindre la moitié de ta force, ce serait mon plus grand accomplissement. Tu as mis tous tes rêves de côté pour élever ta famille. Quand tu as écrit ma toute première chanson, Ce n'était qu'un rêve, qui aurait cru qu'il deviendrait réalité ? Bonne fête ! Je t'aime... – Céline xx...", a-t-elle commenté.