Céline Dion : Ses jumeaux admirent Paris pendant que René-Charles se défoule

Depuis que Céline Dion a posé ses valises à Paris, dans le cadre de sa tournée estivale qui l'emmène en France et en Europe, ses enfants profitent de chaque instant pour se divertir et se faire plaisir...

Le 5 juillet, Nelson et Eddy, les jumeaux de la chanteuse, aujourd'hui âgés de 6 ans, ont ainsi été aperçus en sortie shopping avec leur nounou, leur tante Linda ainsi qu'un garde du corps, aux Galeries Lafayette, dans le 9e arrondissement de Paris. Les deux garçons ont admiré la vue spectaculaire sur la capitale depuis le toit-terrasse du grand magasin et ne sont pas rentrés les mains vides puisqu'ils ont déambulé dans les rayons et sont repartis avec quelques jouets. Ils ont ensuite regagné leur hôtel, le chic Royal Monceau, à quelques pas des Champs-Élysées. Un établissement depuis lequel ils ont d'ailleurs pu assister aux répétitions du spectacle aérien du 14 juillet !

Si les jumeaux ne s'ennuient pas pendant que Céline Dion donne ses représentations à guichets fermés, l'aîné René-Charles, âgé de 16 ans, s'occupe également ! Accompagné de ses amis, l'adolescent a déjà été vu s'offrant un dîner détendu dans une pizzeria, faisant du hockey, s'amusant à la fête foraine des Tuileries ou encore dévalisant Louis Vuitton. Le 6 juillet, c'est sur les pistes d'un circuit de karting de Cergy-Pontoise que l'on pouvait le retrouver. René-Charles et ses copains ont fait une session sur le circuit des non-initiés sur 1000 mètres avant de pratiquer une autre session sur la piste réservée aux professionnels puisque le fils de la chanteuse est un habitué. On l'y avait d'ailleurs vu l'an dernier...

Thomas Montet