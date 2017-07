Céline Dion : Sexy en bustier en cuir pour se rendre à l'Opéra !

Après avoir donné ses quatre représentations parisiennes, Céline Dion profite d'avoir un peu de temps pour elle, avant de poursuivre sa tournée en Europe et en province, afin de se faire plaisir. La diva a ainsi été vue se rendant une nouvelle fois à l'Opéra Garnier.

Lundi 10 juillet, Céline Dion était repérée à la sortie de son hôtel, Le Royal Monceau, vêtue d'un simple jean mais aussi d'un bustier à manches longues en cuir noir, échancré sur la poitrine, griffé Saint Laurent. Un vêtement qui lui allait particulièrement bien et lui faisait un look vraiment sexy, d'autant plus qu'elle avait les cheveux relevés en queue de cheval, lui faisant un visage moins sévère que lorsqu'elle opte pour un chignon. La diva de 49 ans a salué ses fans, toujours présents devant son hôtel dans l'espoir d'une photo ou d'un autographe, et elle a filé à l'Opéra Garnier.

Sur les réseaux sociaux, on a pu voir des photos de l'interprète d'Encore un soir posant avec deux danseurs de l'Opéra puis posant, seule, sur un balcon. La star était-elle en visite ? Poursuivait-elle son shooting pour Vogue ? Ou, tout simplement, a-t-elle assisté à la représentation du ballet La Sylphide ? Céline Dion avait déjà pris part, peu après son arrivée à Paris en juin, à une représentation du ballet Renaissance.

Céline Dion, qui confie ses enfants Nelson et Eddy (6 ans) à sa soeur Linda et laisse son fils aîné René-Charles (16 ans) faire sa vie pendant sa tournée, est attendue à Lyon mercredi 12 juillet.