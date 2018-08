Céline Dion : Sexy en jupe et bas résille troué, la star s'improvise couturière

Largement partagée et likée, la photo a ravi les admirateurs de la chanteuse, très sexy avec sa jupe relevée et son jeu de jambes. "On t'aime", "Tu es trop belle", "La classe Céline !", lit-on notamment.

Inséparable de son danseur et styliste de tournée Pepe Munoz, Céline Dion était sur les routes depuis le 26 juin dernier pour sa tournée en Asie-Pacifique. Des shows aux premières parties assurées par son amie Véronic DiCaire.