Céline Dion, sexy en tenue scintillante, s'éclate en boîte de nuit à Las Vegas !

Céline Dion a repris sa résidence permanente à Las Vegas, sur la scène du Colosseum du Caesars Palace. Après avoir donné l'intégralité des recettes de l'un de ses concerts suite à la fusillade du mois d'octobre, la star poursuit son engagement en faveur des victimes. Elle s'est ainsi rendue en boîte de nuit, le 7 novembre, pour un duo avec le DJ superstar Steve Aoki...

Céline Dion sur un dancefloor de Vegas, cela semble difficile à imaginer et pourtant la star l'a fait ! La diva de 49 ans a accepté de chanter son tube mondial My Heart Will Go On, à la discothèque Omnia Nightclub, au son des platines de Steve Aoki, lequel avait fait sensation il y a deux ans avec sa reprise de ce hit lors du festival Tomorrowland. Il avait d'ailleurs ensuite rencontré la chanteuse dans sa loge de Las Vegas. Céline Dion, qui a fait une apparition surprise après avoir donné son propre concert, était absolument renversante dans une tenue brillante de mille feux et perchée sur des bottes à talon aiguille pailletées. La salle, bouche bée, a acclamé la diva et a repris en choeur les paroles de la chanson culte du film Titanic.

Des personnes dans la boîte de nuit ont également immortalisé Céline Dion et Steve Aoki papotant dans un coin du carré VIP, des bouteilles d'alcool posées sur une table. Mais rien ne dit que la star, qui s'est toujours tenue éloignée des tentations, ait bu quoi que ce soit.

Céline Dion continue d'enchanter les foules avec ses plus grands succès, mais elle compte bien proposer de nouvelles chansons. La star, qui avait déjà confirmé son retour en anglais dans les bacs l'an prochain, a récemment posté des photos d'elle en studio.