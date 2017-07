Céline Dion : Shootée dans Paris, elle veut être traitée "comme un mannequin"

Entamée l'an dernier, la métamorphose fashion de Céline Dion a atteint son apogée cette année et la présence de la star à la Fashion Week haute-couture, à Paris, a été largement remarquée et commentée. La presse du monde entier salue son audace et le prestigieux magazine Vogue a même choisi de lui consacrer un reportage agrémenté d'un shooting photo...

Après avoir dévoilé un cliché de Céline Dion, nue, entre deux changements de tenues, le magazine Vogue a cette fois réalisé une vaste séance photo dans les jardins du chic Palais-Royal, jeudi 6 juillet. La diva québécoise, qui a déjà donné deux de ses quatre représentations parisiennes à l'AccorHotels Arena, était particulièrement ravie et amusée de jouer les mannequins. D'ailleurs, comme le révèle Vogue dans une publication Instagram, la star voulait précisément tenir ce rôle. "'Je veux être traitée comme un mannequin.' C'était l'unique condition imposée par Céline Dion à l'équipe de Vogue pendant cette semaine. Et, aujourd'hui, son voeu est réalisé : sous l'oeil du réalisateur Gordon von Steiner et de la rédactrice mode Jorden Bickham", peut-on lire.

Céline Dion a donc posé dans un ensemble gris de la collection haute-couture automne 2017 de la maison Dior, s'amusant à danser un flamenco ou faisant semblant de jardiner, perchée sur un escabeau. Pendant que la star de 49 ans posait pour Vogue, son fils René-Charles (16 ans) s'offrait une virée au karting de Cergy-Pontoise avec ses amis. Quant aux jumeaux Nelson et Eddy (6 ans), nul doute qu'ils étaient entre de bonnes mains, gardés par leur tante Linda.

Le résultat du shooting pour Vogue, qui s'est poursuivi place Vendôme et à l'hôtel Ritz, sera visible sur le site du magazine dans quelques jours.