Céline Dion : Son danseur Pepe l'a toujours à l'esprit et le prouve....

Amitié véritable, relation estivale ? On ne sait pas vraiment ce qui lie Céline Dion à Pepe Munoz, son beau danseur espagnol régulièrement vu à son bras pendant sa tournée européenne. Si la rumeur d'une liaison avait été démentie, la récente question posée à la star sur sa vie amoureuse a été couronnée d'une pirouette... De son côté, le jeune homme pense toujours à la chanteuse.

Sur son compte Instagram, jeudi 24 août, Pepe Munoz a partagé une photo à l'occasion du Throwback Thursday (qui consiste à choisir le jeudi pour poster une ancienne photo) et il a choisi d'y faire figurer Céline Dion... Le cliché a été pris au chic hôtel Ritz, à Paris, lors de l'excentrique et cultissime shooting de la diva pour le magazine Vogue. Le jeune homme, qui est certes danseur et partageait avec sa complice artistique une danse sensuelle sur le titre Le Ballet, est aussi illustrateur de mode et a déjà collaboré avec le magazine. Il avait profité de cette séance photo pour croquer la chanteuse et dévoile le résultat avec cette photo.

Pepe Munoz est rentré chez lui à Malaga en Espagne, alors que Céline Dion, a regagné ses terres canadiennes avant de reprendre ses concerts à Las Vegas le 19 septembre.