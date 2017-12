Céline Dion : Son défunt mari René Angélil sera incarné au cinéma par...

La vie de Céline Dion a déjà été portée à l'écran même si la diva n'avait pas donné son accord et, alors qu'un nouveau biopic est sur le point de voir le jour, nul doute qu'elle y est favorable... Valérie Lemercier a annoncé qu'elle travaillait sur un film à propos de la star québécoise et qu'elle l'incarnerait de sa jeunesse à l'âge adulte. On sait désormais qui jouera son mari, le regretté René Angélil.

C'est dans l'émission Bonjour la France, ce mardi 12 décembre sur Europe 1, que l'humoriste et comédien Jérôme Commandeur a confirmé qu'il jouerait le rôle de l'emblématique ex-mari et manager de Céline Dion. "Valérie Lemercier est en train d'écrire. C'est vrai, elle ne dit pas de conneries. A priori, je serais René. (...) J'ai les yeux en amandes comme lui", a-t-il confirmé. Jérôme Commandeur, qui s'est également amusé à essayer d'imiter la voix très basse de René Angélil, mort d'un cancer en janvier 2016, a également révélé que le tournage aurait lieu à la fin de l'année 2018.