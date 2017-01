Céline Dion : Son extraordinaire villa finalement bradée à moitié prix !

Si elle a réussi à vendre deux propriétés, Céline Dion n'arrive toujours pas à se débarrasser de la somptueuse villa qu'elle possède en Floride et qui est sur le marché depuis 2013. La star, qui avait pourtant baissé le prix du bien à deux reprises, vient maintenant de consentir à une troisième baisse !

Le site québécois La Presse a appris, de Joseph Montanaro (qui représente Sotheby's International), que Céline Dion avait fait une croix sur la possibilité de faire une plus-value sur sa demeure située précisément à Jupiter Island. Pire, elle touchera même sans doute moins que sa valeur réelle ! "Madame Dion veut passer à autre chose, surtout depuis le décès de son mari René Angelil", a-t-il dit. Concrètement, la chanteuse, qui a dévoilé son nouveau look et celui de ses enfants, a accepté de mettre la maison en vente à "seulement" 38,5 millions de dollars. "Elle ne fera pas de profit avec ça. Il en a coûté beaucoup plus cher pour construire la maison que le prix qui est maintenant demandé, et qui vient d'être revu à la baisse", a-t-il ajouté. La villa, dont le premier prix était de 72,5 millions, avait été mise en vente à 62,5 millions puis enfin 45,5 millions.

L'agent immobilier a précisé que deux acheteurs avaient montré de l'intérêt pour la villa de Céline Dion, il y a quelques semaines. Au point de la visiter par deux fois.

Décorée avec soin et bon goût, la maison de 930 m² est lumineuse, bien équipée en chambres (on en compte 13 grâce à la dépendance destinée aux invités) et surtout très protégée des intrus. En plus de son parc aquatique et de ses trois piscines, elle compte également un court de tennis et un espace pour le golf, un sport qu'affectionnait, tout comme elle d'ailleurs, son regretté mari René Angélil. Comble du luxe : le domaine est venu avec une plage privée de longue de 100 mètres.

Thomas Montet