Céline Dion : Son inattendu changement pour sa nouvelle tournée...

Sur scène au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas, Céline Dion avait offert à ses spectateurs un avant-goût de sa nouvelle tournée estivale, notamment du côté des costumes. C'est d'ailleurs d'un point de vue fashion que la star de 50 ans a opéré ce changement inattendu.

En effet, alors que la planète Mode a salué ces deux dernières années son nouveau style vestimentaire très pointu ou très audacieux grâce aux choix du styliste Law Roach, pour sa tournée en Asie et dans les environs, elle a opté pour des costumes de scène de la maison Schiaparelli et... c'est Pepe Munoz qui est aux commandes ! Sur Instagram, la maison a posté un message. "Schiaparelli annonce sa collaboration avec la chanteuse aux multiples Grammy Awards et icône de la pop @celinedion pour de nombreux costumes de scène de sa tournée #CelineDionLive2018. La légende canadienne révèle ses costumes haute-couture Schiaparelli et le stylisme, hier [le 26 juin 2018 pour son premier concert, NDLR] à Tokyo, était l'oeuvre de @p.e.p.e.munoz", peut-on lire.